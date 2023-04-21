При пожаре в Тверской области погиб мужчина

При пожаре погиб мужчина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту обнаружения в сгоревшем доме в деревне Ивакино тела мужчины 1962 года рождения.

На место происшествия выезжал следователь СК. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти человека.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.