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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 7:30

При пожаре в Тверской области погиб мужчина

СК проводит проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
При пожаре погиб мужчина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

При пожаре погиб мужчина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту обнаружения в сгоревшем доме в деревне Ивакино тела мужчины 1962 года рождения.

На место происшествия выезжал следователь СК. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти человека.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.