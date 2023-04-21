АтомЭнергоСбыт стал лауреатом премии CХ WORLD AWARDS за лучший офлайн клиентский опыт

Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»

Проект АО «АтомЭнергоСбыт» «ЦОК – как центр социального притяжения» удостоился награды лауреата международной премии в индустрии клиентского опыта СХ WORLD AWARDS в сезоне 2022/2023 в номинации «Лучший офлайн клиентский опыт».

«Эта награда задает высокие стандарты для нашего дальнейшего развития и подчеркивает наш основной принцип работы — клиентоцентричность. Мы гордимся тем, что наш проект стал ярким примером инновационных подходов к развитию компании, которые направлены на улучшение взаимодействия с клиентами», — отметил генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко.

АтомЭнергоСбыт усовершенствовал подход к очному обслуживанию: заметно изменилась скорость и качество решения очных вопросов, провели модернизацию офисов в соответствии с современными отраслевыми требованиями. А также в компании реализовали проект по проведению на базе офисов специальных акций для клиентов, курсов по цифровой грамотности для людей старшего возраста, выставок, культурных мероприятий, авторских встреч и обучения. Все это сделало офисы обслуживания компании социальными центрами притяжения.

Ранее АтомЭнергоСбыт АтомЭнергоСбыт стал лауреатом международной премии СХ WORLD AWARDS по итогам 2021-2022 гг. в номинации «Лучший пользовательский опыт» за свое мобильное приложение.

СХ WORLD AWARDS - самая большая (более 300 номинантов), широкоизвестная и признанная всеми участниками рынка профессиональная премия в индустрии клиентского опыта. Каждый год она выявляет и награждает самые интересные и успешные проекты, инициативы и стратегии в индустрии Сustomer eХperience (СХ).

Сегодня Россия по праву считается одной из наиболее прогрессивных стран в части цифровизации услуг и сервисов, предоставляемых населению. В декабре прошлого года был завершен этап большой работы по переводу массовых социально-значимых услуг в электронный вид. Эта работа идет в соответствии с поручением главы государства. В настоящее время правительство России продолжает разрабатывать дополнительные меры поддержки для качественного внедрения российских отраслевых решений и программного обеспечения по всем приоритетным направлениям экономики страны и социальных сервисов для населения.