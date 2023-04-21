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НовостиОбщество21 апреля 2023 6:03

"КП"-Тверь" предлагает горожанам выбрать новое место для памятника экипажу Степана Горобца

Голосуйте в группе ВК
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери выбирают новое место для памятника танкистам Фото: Яндекс карты

В Твери выбирают новое место для памятника танкистам Фото: Яндекс карты

20 апреля губернатор Игорь Руденя в прямом эфире рассказал о судьбе памятника танкистам, который убрали из-за строительства объезда к Западному мосту в Твери.

Глава региона назвал рассматриваемые варианты переноса, отметив, что конечное решение останется за горожанами.

"КП"-Тверь" в группе ВК запустила анонимный опрос. Можно выбирать несколько вариантов мест переноса памятника.

Голосование завершится 21 апреля в 17:00. Голосуйте!