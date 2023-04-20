В Тверской области создается региональное отделение Фонда поддержки участников СВО

В вечернем телеэфире с губернатором. Фото: ПТО

В Тверской области создается региональное отделение Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Об этом 20 апреля в прямом эфире на телеканале «Россия 24» (Тверь) сообщил губернатор Игорь Руденя.

Указ Президента РФ о создании Фонда был подписан 3 апреля текущего года.

- Первое рабочее заседание регионального отделения Фонда уже прошло, - рассказал в эфире Игорь Руденя. - Сегодня не все решают деньги, важна забота о членах семей тех, кто служит. Планируем вводить новые меры поддержки для семей участников СВО. Например, с нового учебного года предоставлять детям бесплатную школьную форму.

В настоящее время действует порядка 20 мер поддержки для участников СВО и членов их семей, включая внеочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения, обеспечение детей путёвками для санаторно-курортного лечения, освобождение семей от платы за детский сад, первоочередное зачисление в детские сады, учреждения допобразования, бесплатное предоставление социальных услуг на дому, бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий.

Кроме того, принято решение о предоставлении по желанию всем детям участников СВО путёвок летом в загородные, пришкольные, трудовые лагеря региона.

Также семьи участников СВО могут получить субсидию до 100 тыс. рублей на газификацию домовладений. 20 апреля во время визита в Краснохолмский округ губернатор поставил задачу увеличить размер этой поддержки.