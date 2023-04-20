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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 19:12

В Тверской области мужчина хранил более килограмма наркотиков

Кусты растительности он собрал в лесу
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину задержали за хранение наркотического вещества

Мужчину задержали за хранение наркотического вещества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Оленино сотрудники наркоконтроля МО МВД "Нелидовский" выявили факт хранения наркотического средства в крупном размере у 53-летнего местного жителя.

Пакет с растительным наркотиком изъяли по месту жительства мужчины. Вес вещества составил более килограмма.

Подозреваемый рассказал, что кусты росли в лесу, он их собрал переработал и хранил для себя. Эту версию проверяют наркополицейские.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.