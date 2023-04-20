В Тверской области мужчина хранил более килограмма наркотиков

Мужчину задержали за хранение наркотического вещества
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В поселке Оленино сотрудники наркоконтроля МО МВД "Нелидовский" выявили факт хранения наркотического средства в крупном размере у 53-летнего местного жителя.
Пакет с растительным наркотиком изъяли по месту жительства мужчины. Вес вещества составил более килограмма.
Подозреваемый рассказал, что кусты росли в лесу, он их собрал переработал и хранил для себя. Эту версию проверяют наркополицейские.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.