В Тверской области мужчина хранил более килограмма наркотиков

Мужчину задержали за хранение наркотического вещества Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Оленино сотрудники наркоконтроля МО МВД "Нелидовский" выявили факт хранения наркотического средства в крупном размере у 53-летнего местного жителя.

Пакет с растительным наркотиком изъяли по месту жительства мужчины. Вес вещества составил более килограмма.

Подозреваемый рассказал, что кусты росли в лесу, он их собрал переработал и хранил для себя. Эту версию проверяют наркополицейские.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.