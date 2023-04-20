В Твери снесут аварийный дом на бульваре Шмидта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Твери признан аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №8/16 по бульвару Шмидта в Заволжье. Причиной стал физический износ строения в процессе эксплуатации.

Постановление подписал глава Твери Алексей Огоньков.

Переселение граждан будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой "Обеспечение доступным жильем населения города Твери" на 2021-2026 годы.

Постановление должно быть исполнено до 1 апреля 2024 года.