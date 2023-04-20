В Твери снесут аварийный дом на бульваре Шмидта
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Твери признан аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №8/16 по бульвару Шмидта в Заволжье. Причиной стал физический износ строения в процессе эксплуатации.
Постановление подписал глава Твери Алексей Огоньков.
Переселение граждан будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой "Обеспечение доступным жильем населения города Твери" на 2021-2026 годы.
Постановление должно быть исполнено до 1 апреля 2024 года.