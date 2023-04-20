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НовостиОбщество20 апреля 2023 18:40

101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны, жительнице Твери Марии Николаевне Сидоровой

С днем рождения именинницу поздравил Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны, жительнице Твери Марии Николаевне Сидоровой

101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны, жительнице Твери Марии Николаевне Сидоровой

Фото: ПТО

20 апреля 101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны, жительнице Твери Марии Николаевне Сидоровой. С днем рождения Марию Николаевну поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Ваша жизнь неразрывно связана с Калининским фронтом в годы Великой Отечественной войны и с тверской землёй в мирное время. Ваши преданность Родине, самоотверженность, трудолюбие, верность традициям нашего народа – это яркий пример для новых поколений, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Мария Николаевна Сидорова окончила Архангельское педагогическое училище, по специальности учитель начальных классов.

Во время войны служила в особом отделе НКВД 39-й армии Калининского фронта. В послевоенные годы трудилась при воинских частях, работала в судебной системе, органах прокуратуры.

В числе наград Марии Николаевны - Орден Отечественной войны II степени. В 2020 году награждена Орденом Почета.