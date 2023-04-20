101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны, жительнице Твери Марии Николаевне Сидоровой Фото: ПТО

20 апреля 101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны, жительнице Твери Марии Николаевне Сидоровой. С днем рождения Марию Николаевну поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Ваша жизнь неразрывно связана с Калининским фронтом в годы Великой Отечественной войны и с тверской землёй в мирное время. Ваши преданность Родине, самоотверженность, трудолюбие, верность традициям нашего народа – это яркий пример для новых поколений, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Мария Николаевна Сидорова окончила Архангельское педагогическое училище, по специальности учитель начальных классов.

Во время войны служила в особом отделе НКВД 39-й армии Калининского фронта. В послевоенные годы трудилась при воинских частях, работала в судебной системе, органах прокуратуры.

В числе наград Марии Николаевны - Орден Отечественной войны II степени. В 2020 году награждена Орденом Почета.