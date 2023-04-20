СК возбудил уголовное дело после исчезновения подростка в Тверской области

Поиски подростка продолжаются Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области продолжаются поиски пропавшего 15 апреля Рамазона Джаварова. 15-летний подросток ушел из дома в поселке Крючково и до сих пор не вернулся.

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками правоохранительных органов устанавливается круг общения подростка, проводятся поисковые мероприятия.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.