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НовостиОбщество20 апреля 2023 16:43

Губернатор Игорь Руденя провел прием граждан в Красном Холме

Глава региона был там в рабочей поездке
Алексей АНДРЕЕВ
Во время приема граждан.

Во время приема граждан.

Фото: ПТО

20 апреля Губернатор Игорь Руденя в Красном Холме провёл личный приём граждан.

С просьбой отремонтировать шестикилометровый участок дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Красном Холме к главе региона обратился местный житель Сергей Голубков.

- Ремонт дороги начнется в текущем году, - ответил Игорь Руденя.

Как выяснилось, участок трассы включен в областную программу дорожных работ.

С вопросом о приобретении сценических костюмов, музыкального и светового оборудования для Краснохолмского Дома народного творчества к губернатору обратилась одна из участниц местного ансамбля Наталья Казакова.

Глава региона ответил, что Краснохолмскому Дому народного творчества предоставят поддержку в рамках госпрограммы «Культура Тверской области на 2021-2026 годы».

К главе региона также обратились Алексей и Светлана Сыпухины, воспитывающие троих детей. Родители попросили главу региона помочь газифицировать дом, в котором проживает их семья.

Губернатор отметил, что все работы по подведению газа планируется провести в короткие сроки, супругам необходимо лишь собрать документы и написать заявление.

Игорь Руденя подчеркнул - идет процесс газификации округа. А многодетным семьям предоставляется субсидия до 300 тыс. рублей на проведение газа в дом.

Губернатор также пообещал супругам установить в их районе спортивную детскую площадку.