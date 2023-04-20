Губернатор Игорь Руденя провел прием граждан в Красном Холме

Во время приема граждан. Фото: ПТО

20 апреля Губернатор Игорь Руденя в Красном Холме провёл личный приём граждан.

С просьбой отремонтировать шестикилометровый участок дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Красном Холме к главе региона обратился местный житель Сергей Голубков.

- Ремонт дороги начнется в текущем году, - ответил Игорь Руденя.

Как выяснилось, участок трассы включен в областную программу дорожных работ.

С вопросом о приобретении сценических костюмов, музыкального и светового оборудования для Краснохолмского Дома народного творчества к губернатору обратилась одна из участниц местного ансамбля Наталья Казакова.

Глава региона ответил, что Краснохолмскому Дому народного творчества предоставят поддержку в рамках госпрограммы «Культура Тверской области на 2021-2026 годы».

К главе региона также обратились Алексей и Светлана Сыпухины, воспитывающие троих детей. Родители попросили главу региона помочь газифицировать дом, в котором проживает их семья.

Губернатор отметил, что все работы по подведению газа планируется провести в короткие сроки, супругам необходимо лишь собрать документы и написать заявление.

Игорь Руденя подчеркнул - идет процесс газификации округа. А многодетным семьям предоставляется субсидия до 300 тыс. рублей на проведение газа в дом.

Губернатор также пообещал супругам установить в их районе спортивную детскую площадку.