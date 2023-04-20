На деревенском кладбище под Тверью нашли обезглавленную козу

В Николо-Малице нашли трупы животных и странных кукол Фото: vk.com/public187807361

На деревенском кладбище в Николо-Малице, вблизи улицы Удачной, местные жители обнаружили трупы обезглавленных животных.

Как сообщает деревенский паблик, останки зверей подкапывают в могилы. Обряды жертвоприношения проводят на валуне. Камень весь в крови и воске от свечей. Рядом прикрыта ветками обезглавленная молодая козочка, а на дереве висит обезглавленная курица.

- Валяются самодельные куклы с фотографиями женщин, проколотые иглами и прожженные. На самодельных гробах для кукол написаны имена, - сообщается в посте.

На место вызвали сотрудников полиции.

- По данному факту ОМВД России по Калининскому району проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента. По результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.