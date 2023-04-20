итрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Твери Фото: Тверская епархия

Церковь продолжает празднование Светлого Христова Воскресения.

- Ежедневно за богослужениями пасхальной седмицы вспоминаются евангельские события, связанные с учением Иисуса Христа, - пресс-служба Тверской епархии.

20 апреля митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Твери.

После литургии вокруг храма был совершён пасхальный крестный ход.