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НовостиОбщество20 апреля 2023 14:38

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Твери

Церковь продолжает празднование Светлого Христова Воскресения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
итрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Твери Фото: Тверская епархия

итрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Твери Фото: Тверская епархия

Церковь продолжает празднование Светлого Христова Воскресения.

- Ежедневно за богослужениями пасхальной седмицы вспоминаются евангельские события, связанные с учением Иисуса Христа, - пресс-служба Тверской епархии.

20 апреля митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Твери.

После литургии вокруг храма был совершён пасхальный крестный ход.