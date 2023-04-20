На трассе М-11 в Тверской области прошли учения по ликвидации последствий ДТП

В ходе учений пострадавших деблокировали, машину потушили Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

УГИБДД УМВД России по Тверской области при участии ГК "Автодор", ГУ МЧС России по Тверской области, Министерства здравоохранения провели учения по ликвидации последствий ДТП на трассе М-11 "Нева".

По легенде учений, на 263-м километре трассы машина наехала на препятствие, пострадали люди, частично перекрыта проезжая часть, есть угроза возгорания автомобиля.

В ходе учений пострадавших деблокировали, машину потушили, по трассе возобновилось движение.

- Проведенные совместные учения показали максимально оперативный и профессиональный уровень взаимодействия сил и средств подразделений и ведомств, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.