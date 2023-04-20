120 человек приняли участие в Дне донора в Твери Фото: ПТО

20 апреля, в Национальный день донора, в Твери прошла донорская акция, в которой приняли участие 120 человек. Все желающие могли сдать кровь в мобильной станции, которая была размещена на улице Трехсвятской возле ТЦ «Олимп».

Донором крови может стать любой дееспособный гражданин старше 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донорству крови.

Также, в Тверской области не так давно стало возможно донорство костного мозга. Тверь стала первым городом, который заключил договор с Кировским НИИ гематологии. На базе этого научно-исследовательского института создают единый всероссийский регистр доноров. В реестр уже включено более 130 жителей Тверской области.

Доноров принимают по адресу: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 20, в будни с 8.30 до 11.45, телефон 8 (4822) 58-74-32. С собой необходим только паспорт.