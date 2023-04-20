В Спировском округе простились с погибшим в СВО Олегом Пищелевым Фото: Виктория ТУШКОВА

В Спировском округе 20 апреля простились с погибшим в ходе СВО Олегом Пищелевым.

- Олег Вячеславович пошел добровольцем в зону спецоперации и погиб при исполнении служебного долга, - сообщает администрация Спировского округа.

Соболезнования родным погибшего выразил глава Спировского округа Дмитрий Михайлов.

- От себя лично и от жителей Спировского округа выражаю искренние соболезнования родным и близким Олега Пищелева. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память мужеству Героя, - отметил Дмитрий Михайлов.

Олега Пищелева похоронили с воинскими почестями на местном кладбище.