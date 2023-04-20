Губернатор поручил увеличить поддержку участников СВО из Тверской области при газификации их домовладений

На совещании в Красном Холме. Фото: ПТО

20 апреля губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Красный Холм провел там совещание о ходе газификации Тверской области. В том числе на нем глава региона поручил увеличить размер поддержки участников специальной военной операции из Верхневолжья, разработав для них отдельный проект по газификации их домовладений.

Напомним, что сейчас для ряда категорий жителей региона действуют областные меры поддержки при подведение газа в их частные дома.

Среди них - инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; бывшие блокадники Ленинграда; члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; ветераны боевых действий, включая участников СВО; члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а также семьи и одиноко проживающие граждане с невысоким доходом. Размер субсидий для данных жителей составляет до 100 тыс. рублей.

Также по инициативе губернатора многодетные семьи региона могут получить до 300 тыс. рублей на газификацию.

На сегодняшний день заключено 10 333 договоров с собственниками на бесплатное подведение газа к их участкам с домами. Исполнено 7949 договоров, в том числе выполнено 2 990 подключений к газовым сетям.

В прошлом году от ГРС «Бежецк» до Красного Холма был построен газопровод протяженностью 50,9 км, а также 55,9 км внутрипоселковых газовых сетей. Предоставлена возможность газификации порядка 2347 домовладений, перевода на газ 48 котельных.

На этой неделе на заседании областного правительства объявлено, что в 2023-2024 годы будут газифицированы 25 населенных пунктов в области.

В целом задача - до конца 2026 года обеспечить условия для подключения к сетям газоснабжения во всех муниципалитетах региона.