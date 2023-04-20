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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:03

В Красном Холме Тверской области благоустроят территорию больницы и приобретут для ЦРБ дентальный рентген

Такие поручения дал глава региона
Алексей АНДРЕЕВ
Губернатор поговорил с главврачом ЦРБ.

Губернатор поговорил с главврачом ЦРБ.

Фото: ПТО

20 апреля губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Краснохолмский округ посетил центральную районную больницу. Глава региона дал ряд поручений касательно ЦРБ.

Игорь Руденя поручил провести благоустройство территории больницы, а также проработать вопрос приведения в порядок подъезда к медучреждению.

Губернатор передал больнице новый электрокардиограф и поручил региональному Минздраву приобрести для ЦРБ дентальный рентген (для ротовой полости) и другое оборудование с учетом пожеланий специалистов.

- В прошлом году для учреждения приобретено новое медицинское оборудование, в том числе микропроцессорный морозильник, -напомнила пресс-служба областного правительства.

В Краснохолмской больнице.

В Краснохолмской больнице.

Фото: ПТО

В Краснохолмской больнице.

В Краснохолмской больнице.

Фото: ПТО