В Красном Холме Тверской области благоустроят территорию больницы и приобретут для ЦРБ дентальный рентген

Губернатор поговорил с главврачом ЦРБ. Фото: ПТО

20 апреля губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Краснохолмский округ посетил центральную районную больницу. Глава региона дал ряд поручений касательно ЦРБ.

Игорь Руденя поручил провести благоустройство территории больницы, а также проработать вопрос приведения в порядок подъезда к медучреждению.

Губернатор передал больнице новый электрокардиограф и поручил региональному Минздраву приобрести для ЦРБ дентальный рентген (для ротовой полости) и другое оборудование с учетом пожеланий специалистов.

- В прошлом году для учреждения приобретено новое медицинское оборудование, в том числе микропроцессорный морозильник, -напомнила пресс-служба областного правительства.

В Краснохолмской больнице. Фото: ПТО