АтомЭнергоСбыт на РМЭФ-2023: потребности клиентов - драйвер развития сбытовых компаний

Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»

На круглом столе эксперты обсудили вопросы законодательства в сфере электроэнергетики и также темы, связанные с надежностью поставок электроэнергии, качеством обслуживания клиентов и развитием клиентских сервисовНа встрече генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко подчеркнул особую роль клиентов в развития энергетического комплекса.

«Сегодня АтомЭнергоСбыт, как и многие другие гарантирующие поставщики – это больше клиентская компания. Поэтому мы разработали и внедрили стандарты качества обслуживания клиентов, ориентируясь прежде всего на их потребности и желания, а не потому, что этого требует законодательство. В этом вопросе мы на шаг впереди и совместно с клиентами продолжаем совершенствовать все наши сервисы», - отметил Петр Конюшенко.

Для удобства клиентов АтомЭнергоСбыт не только развивает сеть современных центров обслуживания, где можно лично решить все вопросы энергоснабжения, но и активно внедряет цифровые сервисы для комфортного дистанционного взаимодействия с компанией.

ХI Российский международный энергетический форум (РМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 18 по 20 апреля. В этом году в рамках форума запланированы более 20 мероприятий, еще более 30 пройдут в ходе выставок «ЖКХ России», «Сварка/Welding» и «Защита от коррозии». В РМЭФ принимают участие представители Китая, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, а также российские компании из 20 регионов страны.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков, на улучшение качества жизни граждан.