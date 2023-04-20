Школу в Красном Холме благоустроят после приезда губернатора

Игорь Руденя посетил школьные классы. Фото: ПТО

В краснохолмской школе №1 по поручению Игоря Рудени благоустроят территорию и закупят учебное оборудование. 20 апреля губернатор Тверской области отправился с рабочей поездкой в Краснохолмский округ. В рамках поездки он посетил среднюю общеобразовательную школу №1.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Игорь Руденя школу осмотрел внимательно: пришкольную территорию и плоскостные спортивные сооружения, столовую и пищеблок, медицинский кабинет, кабинеты начальных классов, информационный центр, библиотеку, Центр «Точка роста», актовый зал.

Пообщался с учащимися. Глава региона спросил у ребят, что бы они хотели улучшить в родном городе. В частности, прозвучали предложения о создании велодорожек и ремонте городской дорожной сети.

«Все пожелания юных краснохолмцев были записаны и в дальнейшем будут проработаны», - обещают в областном правительстве.

Также губернатор поручил провести благоустройство территории вокруг школы и рассмотреть возможность замены ограждения. Помимо этого, будет рассмотрен вопрос о строительстве нового спортивного зала.