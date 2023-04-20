В Тверской области 20 апреля коронавирусом заразились 123 человека

Количество заболевших в Твери снижается. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 20 апреля коронавирусом в регионе заразились 123 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 194 138 человек. 189 345 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 536 267, в том числе за последние сутки – 1703.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.