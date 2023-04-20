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НовостиОбщество20 апреля 2023 8:44

В Тверской области 20 апреля коронавирусом заразились 123 человека

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2774 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Количество заболевших в Твери снижается.

Количество заболевших в Твери снижается.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 20 апреля коронавирусом в регионе заразились 123 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 194 138 человек. 189 345 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 536 267, в том числе за последние сутки – 1703.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.