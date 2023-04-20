Новый созыв Молодежной палаты при Думе Твери приступил к работе

На заседании. Фото: ТГД

Председателем нового созыва Молодёжной палаты при тверской гордуме стал студент Кирилл Шаркалов. Первое заседание вел председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев, который и обратился к ребятам с напутственным словом:

- Все, кто сегодня пришел в Молодежную палату, прошли конкурсный отбор, значит, вы - неслучайные люди, точно знаете, чего хотите: какие проекты реализовать, каких целей достичь. За 5 лет работы в Палате вы приобретете полезный опыт и для дальнейшей карьеры, и для жизни в целом. Это хорошая школа. Для нас, депутатов, важно то, что через вас мы сможем узнавать взгляд молодежи на то, что происходит в городе, видение того, как развивать молодежную политику.

Предмет первого заседания – решение организационных вопросов.

По итогам голосования большинством голосов на пост председателя был избран Кирилл Шаркалов. Кириллу 16 лет, является студентом 1 курса Тверского полиграфического колледжа. С июня 2021 года участвует в волонтерском движении, являлся активистом Российского движения школьников, в настоящее время активист Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Был избран и заместитель председателя Молодежной палаты. Эту должность, также в результате голосования, занял Максим Руяткин – участник движения «Молодая гвардия», член городской Молодежной палаты прошлого созыва.

Также новый созыв утвердил Регламент, определяющий порядок работы Молодежной палаты, в том числе, перечень профильных секций. Что касается следующего заседания Палаты, поступило предложение провести его в канун майских праздников, в подготовке и проведении которых традиционно участвует молодежь.