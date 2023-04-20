Тверская область присоединяется к Всероссийскому субботнику

В регионе проводят уборки территорий. Фото: администрация Твери

В Тверской области начались уличные уборки и благоустройство территорий в рамках Всероссийского субботника. Основной его день еще впереди - он назначен на 22 апреля.

- Всего планируется привести в порядок более 170 дворов и общественных пространств, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Предполагается, что участниками субботника станет порядка 5 тысяч жителей региона.

Среди пространств, где наводят порядок местные жители, Березовая роща и набережная в городе Бологое, сквер Венецианова и набережная Олега Матвеева в Вышнем Волочке, набережные Гавани и Фадеева в Кимрах, Комсомольский сквер в Конаково, Парк Победы в Кувшиново, Городской сад в Ржеве, парк Кирова в Торжке, ландшафтный парк на реке Тьмака в Твери и другие территории.