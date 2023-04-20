Телефонный аферист обманул жителя Тверской области на два миллиона рублей

Мужчина лишился 2 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть обратился 46-летний житель Ржева и сообщил, что телефонный аферист обманул его на два миллиона рублей.

Незнакомец по телефону представился работником службы безопасности банка и убедил мужчину, что его накопления подвергаются атаке злоумышленников, а также о поступлении заявки на кредит от его имени.

Потерпевший перечислил 1,3 млн рублей собственных накоплений, а также 800 000 рублей, взятых в кредит, на счета злоумышленника. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.