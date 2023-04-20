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НовостиОбщество20 апреля 2023 7:26

В одном из детских садов Тверской области детей кормили не по меню

Прокуратура провела проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В детском саду выявили нарушения в результате проверки

В детском саду выявили нарушения в результате проверки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей в Красномайском детском саду.

- В учреждении установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе, несоответствие фактического рациона питания детей утвержденному десятидневному меню, - сообщили в прокуратуре.

Прокуратурой в отношении должностного лица учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, виновный оштрафован на 3000 рублей.

После проверки нарушения устранили, а виновных привлекли к ответственности.