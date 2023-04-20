В Тверской области мужчина сжег дом вместе с хозяином

Мужчина сжег дом вместе с хозяином Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Тверской области, обвиняемого в убийстве, уничтожении чужого дома и краже (ч.1 ст.105 УК РФ, ч.2 ст.167 УК РФ, ст.168 УК РФ, п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ).

В марте прошлого года пьяный мужчина в селе Ивановское убил хозяина дома, а потом поджег его дом и украл автомобиль.

Подозреваемого оперативно задержали сотрудники полиции.

Следствием собраны доказательства совершения преступлений, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.