В Тверской области майор милиции в отставке Борис Куликов отмечает 95-летний юбилей

Ветерана поздравили сотрудники полиции и Росгвардии Фото: УМВД России по Тверской области

19 апреля майор милиции в отставке Борис Николаевич Куликов отмечает 95-летие. В день рождения ветерана поздравили и навестили сотрудники полиции, члены Совета ветеранов при УМВД, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Борис Николаевич в 1948 году окончил курсы радистов - инструкторов при Калининской областной школе ДОСААФ. Поступил на службу в органы внутренних дел в 1962 году. Занимал должность начальника отделения технических средств охраны отдела вневедомственной охраны при УВД Калининской области. Удостоен звания почётного радиста СССР и множества ведомственных наград, в том числе «За безупречную службу» всех степеней.

Полицейские и росгвардейцы передали ветераны подарки и поздравления.