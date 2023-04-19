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НовостиОбщество19 апреля 2023 18:41

В Тверской области майор милиции в отставке Борис Куликов отмечает 95-летний юбилей

Ветерана поздравили сотрудники полиции и Росгвардии
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ветерана поздравили сотрудники полиции и Росгвардии Фото: УМВД России по Тверской области

Ветерана поздравили сотрудники полиции и Росгвардии Фото: УМВД России по Тверской области

19 апреля майор милиции в отставке Борис Николаевич Куликов отмечает 95-летие. В день рождения ветерана поздравили и навестили сотрудники полиции, члены Совета ветеранов при УМВД, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Борис Николаевич в 1948 году окончил курсы радистов - инструкторов при Калининской областной школе ДОСААФ. Поступил на службу в органы внутренних дел в 1962 году. Занимал должность начальника отделения технических средств охраны отдела вневедомственной охраны при УВД Калининской области. Удостоен звания почётного радиста СССР и множества ведомственных наград, в том числе «За безупречную службу» всех степеней.

Полицейские и росгвардейцы передали ветераны подарки и поздравления.