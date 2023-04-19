В Ботаническом саду Твери пройдет семейный праздник "Весенний переполох" Фото: vk.com/hortus

Ботанический сад Тверского государственного университета приглашает на семейный праздник "Весенний переполох". Встреча гостей состоится 23 апреля в 12:00.

В программе праздника: экскурсия "Птицы сада" с ученым-орнитологом, доктором биологических наук, проректором Тверского государственного университета Андреем Зиновьевым, фотоквест "Первоцветы" с призами, творческие мастер-классы, ботанический чай, посещение оранжереи.

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