В Угличское водохранилище в Тверской области выпустили 135 000 молоди стерляди

В Угличское водохранилище выпустили 135 000 молоди стерляди Фото: ПТО

18 апреля в Тверской области состоялся выпуск первой партии молоди стерляди в Угличское водохранилище - всего это 135 тыс. штук.

Ежегодно зарыбление проводится на водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги - Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, а также озерах Селигер, Удомля.

- Очень важно, что сегодня федеральные структуры, региональные власти работают совместно в возрождении традиций возобновления водных биологических ресурсов, - считает губернатор Игорь Руденя.

Выпущенная в Угличское водохранилище молодь выращена в рамках государственного задания по искусственному воспроизводству на Конаковском заводе специалистами филиала по пресноводному рыбному хозяйству Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИПРХ).