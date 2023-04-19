В Твери обрушился фасад жилого дома на улице Вагжанова

СК и прокуратура проводят проверку по факту обрушения фасада дома Фото: прокуратура Тверской области

СК и прокуратура проводят проверку по факту обрушения фасада дома №10 на улице Вагжанова в Твери.

Часть облицовки упала рядом с подъездами дома, несмотря на то, что в 2022 году указанное здание было капитально отремонтировано.

В результате прокурорской проверки установлено, что капитальный ремонт кровли был проведен ненадлежащим образом, в связи с чем директору Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области по факту бездействия в отношении подрядчика, проводившего этот ремонт, внесено представление.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.

- Следователем следственного управления осуществлен выезд на место, проведен его осмотр и опрос жильцов, а также иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК России по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тверской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Валерия Павлова.