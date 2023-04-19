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НовостиОбщество19 апреля 2023 14:41

Прокуратура Тверской области проверила состояние дороги в Нелидове

На участке выявлены дефекты
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура осталась недовольна состоянием дороги в Нелидове

Прокуратура осталась недовольна состоянием дороги в Нелидове

Фото: Ольга Крыльцова

Нелидовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что организация, отвечающая за содержание автомобильных дорог, не выполнила обязательства. дорожное полотно на улице Первомайской пришло в негодность, на участке выявлены выбоины.

Прокуратурой в отношении должностного лица организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, выдано предостережение. Устранение нарушений находится на контроле.