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НовостиОбщество19 апреля 2023 14:36

За холодные батареи в домах жителей Жарковского оштрафовали директора МУПа в Тверской области

На холод в квартирах пожаловались жители
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители пожаловались на холодные батареи

Жители пожаловались на холодные батареи

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Жарковского района в ходе проверки по обращениям жителей выявлены нарушения законодательства при предоставлении коммунальной услуги теплоснабжения многоквартирных домов.

Установлено, что МУП «ЖГКС» не обеспечило нормативную температуру воздуха +18 градусов в жилых помещениях многоквартирных домов №13 и №14 по улице Мира в Жарковском.

После вынесения представления директору нарушения устранили, руководителя предприятия оштрафовали.