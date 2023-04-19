За холодные батареи в домах жителей Жарковского оштрафовали директора МУПа в Тверской области

Жители пожаловались на холодные батареи
Фото: Мария ЛЕНЦ
Прокуратурой Жарковского района в ходе проверки по обращениям жителей выявлены нарушения законодательства при предоставлении коммунальной услуги теплоснабжения многоквартирных домов.
Установлено, что МУП «ЖГКС» не обеспечило нормативную температуру воздуха +18 градусов в жилых помещениях многоквартирных домов №13 и №14 по улице Мира в Жарковском.
После вынесения представления директору нарушения устранили, руководителя предприятия оштрафовали.