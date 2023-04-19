В Твери полицейские задержали подозреваемого в распространении наркотиков

Подозреваемого задержала полиция на улице Коминтерна в Твери Фото: УМВД России по Тверской области

На улице Коминтерна в Твери полицейские задержали 31-летнего жителя Ржева по подозрению в попытке сбыта наркотика.

У подозреваемого изъяли 128 полимерных свёртков с порошком, ПВХ-пакеты, сигаретные упаковки с остатками вещества, нож, упаковочный материал, картонная коробка с двумя небольшими пакетами, электронные весы, скотч-ленту и несколько мотков изоленты.

По данным оперативников, молодой человек планировал распространять запрещенное вещество на территории Ржева через тайники-"закладки".

По части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ведется следствие.