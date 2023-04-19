Уже свыше 6800 жителей Тверской области поучаствовали в голосовании за объекты благоустройства

Жителям региона представлена возможность выбрать общественные территории, которые они хотели бы преобразить. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

На сегодняшний день, начиная с 15 апреля, уже свыше 6800 человек в Тверской области проголосовали за объекты будущего благоустройства в своих городах. Работы во всех регионах будут проводится в 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как отметил губернатор Игорь Руденя, мнение жителей о том, как должна быть обустроена среда в их городах и поселках, важно.

На благоустройство общественных мест, которые наберут больше всего голосов, в рамках нацпроекта будут выделяться федеральные средства.

Отдать свои голоса жители Верхневолжья могут на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета.

- В настоящее время через портал Госуслуги проголосовали более 4600 жителей Тверской области, - сообщила пресс-служба правительства региона. - Наибольшую активность на данный момент проявили жители Торжка (более 1700 проголосовавших) и Твери (свыше 1300 человек).

Также сделать свой выбор можно через приложение волонтеров прямо на улицах.

Голосование продлится до 31 мая.

На конкурс представлено 58 проектов от Твери, Конаково, Кувшиново, Торжка, Бежецкого, Бологовского, Торопецкого и Фировского районов, Вышневолоцкого, Жарковского, Западнодвинского, Лихославльского, Кимрского, Нелидовского, Осташковского, Ржевского, Спировского, Старицкого, Удомельского округов.

Заявлено благоустройство общественных пространств, скверов, набережных, улиц и парков, дворовых территорий.