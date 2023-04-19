В Твери с территории парусной школы украли катамаран за 150 000 рублей

Подозреваемых разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 11 на 12 апреля с территории парусной школы на улице Горького в Твери украли катамаран. В полицию о краже сообщил владелец техники. Ущерб оценили в 150 000 рублей.

Полицейские обследовали место. По камерам было видно, как двое злоумышленников спустили плавсредство на воду и уплыли. Их личности установили.

Похитителями оказались двое студентов колледжей.

Молодые люди рассказали, что хотели покататься на катамаране, но не справились с управлением. Водный велосипед утонул в Волге.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.