В Твери вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Мария Николаевна Волынская

Вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Мария Николаевна Волынская Фото: Ольга ТРОФИМОВА

19 апреля 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Марии Николаевне Волынской. С юбилеем Марию Николаевну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы прожили непростой век, честно трудились, заботились о родном Верхневолжье, о близких людях. В военное и мирное время Вы внесли свой вклад в сохранение профессиональных и патриотических традиций нашего края, - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Мария Николаевна родилась в деревне Юрьевское Старицкого района. Сегодня проживает в Твери.

Трудовую деятельность она начала в родной деревне в хозяйстве, где работала бригадиром. В годы Великой Отечественной войны заготавливала бревна для военных блиндажей.

После войны Мария Николаевна трудилась кладовщиком, а также нарядчиком и хронометражистом в Механическом Цехе №1.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»