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НовостиОбщество19 апреля 2023 10:42

В Твери вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Мария Николаевна Волынская

С юбилеем труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Мария Николаевна Волынская

Вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Мария Николаевна Волынская

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

19 апреля 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Марии Николаевне Волынской. С юбилеем Марию Николаевну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы прожили непростой век, честно трудились, заботились о родном Верхневолжье, о близких людях. В военное и мирное время Вы внесли свой вклад в сохранение профессиональных и патриотических традиций нашего края, - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Мария Николаевна родилась в деревне Юрьевское Старицкого района. Сегодня проживает в Твери.

Трудовую деятельность она начала в родной деревне в хозяйстве, где работала бригадиром. В годы Великой Отечественной войны заготавливала бревна для военных блиндажей.

После войны Мария Николаевна трудилась кладовщиком, а также нарядчиком и хронометражистом в Механическом Цехе №1.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»