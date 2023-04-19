В Тверской области завершены ремонты в двух школах

В одной школе отремонтировали спортзал. Фото: ПТО

В 2023 году по региональной программе укрепления материально-технической базы учреждений образования работы проводятся в 37 школах. В двух их них в Фировском округе ремонты уже завершены завершены.

В Рождественской средней школе Фировского района капитально отремонтирован спортзал, туалеты и раздевалки. В Жуковской школе заменены окна.

Также отремонтирован туалет. Фото: ПТО

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в 2022-ом по данной региональной программе отремонтировано 39 общеобразовательных учреждений.

Проект реализуется по инициативе губернатора Игоря Рудени.

Добавим, что в 2023 году еще 14 школ в регионе ждут ремонты в рамках госпрограммы «Развитие образования».