В Тверской области 19 апреля коронавирусом заразились 137 человек

Ковидом в последние недели стали болеть реже.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
По данным на 19 апреля коронавирусом в регионе заразились 137 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 194 015 человек. 189 210 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 534 564, в том числе за последние сутки – 955.
2774 человека скончались.
Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.