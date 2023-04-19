В Тверской области 19 апреля коронавирусом заразились 137 человек

Ковидом в последние недели стали болеть реже. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 19 апреля коронавирусом в регионе заразились 137 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 194 015 человек. 189 210 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 534 564, в том числе за последние сутки – 955.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.