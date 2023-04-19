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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 9:21

В Тверской области разыскивают пропавшего 15-летнего подростка

СК проводит проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области ищут пропавшего подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области ищут пропавшего подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту исчезновения несовершеннолетнего Рамазона Джаварова, 2007 года рождения.

15 апреля подросток покинул место жительства в посёлке Крючково Лихославльского округа. Данные о его местонахождении отсутствуют. Поиски продолжаются.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефону следственного управления: 8-930-179-00-69.

Несовершеннолетний ушел из дома 15 апреля Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Несовершеннолетний ушел из дома 15 апреля Фото: СУ СК РФ по Тверской области