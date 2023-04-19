В Тверской области разыскивают пропавшего 15-летнего подростка

В Тверской области ищут пропавшего подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту исчезновения несовершеннолетнего Рамазона Джаварова, 2007 года рождения.

15 апреля подросток покинул место жительства в посёлке Крючково Лихославльского округа. Данные о его местонахождении отсутствуют. Поиски продолжаются.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефону следственного управления: 8-930-179-00-69.