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НовостиОбщество19 апреля 2023 9:05

Губернатор Игорь Руденя проверил, как строится Западный мост в Твери

Работы идут по плану
Алексей АНДРЕЕВ
Вид на стройку.

Вид на стройку.

Фото: ПТО

19 апреля губернатор Игорь Руденя приехал на стройплощадку Западного моста в Твери на левом берегу Волги в Заволжье. Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта.

Реализация масштабного инфраструктурного проекта осуществляется по поручению Президента России.

Ходом работ глава региона остался доволен.

- Западный мост должен стать одной из ключевых дорожных артерий, - подчеркнул Игорь Руденя, комментируя итоги инспекционной поездки. - Особо хочу отметить, что в стройке задействован отечественный металл, российские краски и технологии, которые не уступают западным. Сегодня работы идут в соответствии с планом. Третья опора моста уже практически готова, а к 1 июня будут готовы еще три опоры и опорные стенки. В текущем году мы планируем сделать первую часть надвижки мостовых пролетов.

Губернатор проинспектировал строительсто Западного моста.

Губернатор проинспектировал строительсто Западного моста.

Фото: ПТО

Напомним, что строит Западный мост ООО «Дорожная Строительная Компания», которая зарегистрирована в Кесовой Горе. В работах задействовано свыше 260 человек и 65 единиц техники.

На левом берегу Волги обустраивают щебеночную подложку для автоподъезда, монтируют систему наружной дождевой канализационной сети. Активно ведется сборка поперечных металлических балок мостовых пролётов. Их поставляют в разобранном виде с завода в Санкт-Петербурге.

Пролеты моста будут строить методом «надвижки» - современной технологии, ускоряющей процесс возведения сооружения.

На стройплощадке в Заволжье.

На стройплощадке в Заволжье.

Фото: ПТО

Заместитель гендиректора ООО «ДСК» Вячеслав Джиганский отметил, что работы по установке первой пролётной части моста планируется начать в середине июня:

- Для того, чтобы приступить к «надвижке» нам нужно завершить свайные работы на опоре №4 и сейчас мы приступили к ним.

Параллельно работы ведутся и на правом берегу. В частности, продолжается устройство дождевой канализации и песчаного основания по основному ходу автодороги.

Строительство Западного моста является многосоставным проектом. Сначала будет возведён сам мост через реку Волга с подъездами и съездами, затем завершат реконструкцию «Горбатого» моста в Заволжском районе. Далее реконструируют железнодорожный путепровод на Комсомольской площади в Пролетарском районе.

В районе «Горбатого» моста уже ведётся устройство основания для будущей транспортной развязки. Также там возведен временный пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу.

Около «Горбатого» моста обустраивают основание для транспортной развязки.

Около «Горбатого» моста обустраивают основание для транспортной развязки.

Фото: ПТО

Пресс-служба областного правительства сообщила, что в 2024 году планируется изменить схему движения на время ремонта «Горбатого» моста:

- Автомобильный поток будет направлен через строящийся мост на улице Фрунзе, который в будущем станет самостоятельным маршрутом.

Также завершается разработка проекта путепровода в створе улицы Фрунзе.