Губернатор Игорь Руденя проверил, как строится Западный мост в Твери

Вид на стройку. Фото: ПТО

19 апреля губернатор Игорь Руденя приехал на стройплощадку Западного моста в Твери на левом берегу Волги в Заволжье. Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта.

Реализация масштабного инфраструктурного проекта осуществляется по поручению Президента России.

Ходом работ глава региона остался доволен.

- Западный мост должен стать одной из ключевых дорожных артерий, - подчеркнул Игорь Руденя, комментируя итоги инспекционной поездки. - Особо хочу отметить, что в стройке задействован отечественный металл, российские краски и технологии, которые не уступают западным. Сегодня работы идут в соответствии с планом. Третья опора моста уже практически готова, а к 1 июня будут готовы еще три опоры и опорные стенки. В текущем году мы планируем сделать первую часть надвижки мостовых пролетов.

Губернатор проинспектировал строительсто Западного моста. Фото: ПТО

Напомним, что строит Западный мост ООО «Дорожная Строительная Компания», которая зарегистрирована в Кесовой Горе. В работах задействовано свыше 260 человек и 65 единиц техники.

На левом берегу Волги обустраивают щебеночную подложку для автоподъезда, монтируют систему наружной дождевой канализационной сети. Активно ведется сборка поперечных металлических балок мостовых пролётов. Их поставляют в разобранном виде с завода в Санкт-Петербурге.

Пролеты моста будут строить методом «надвижки» - современной технологии, ускоряющей процесс возведения сооружения.

На стройплощадке в Заволжье. Фото: ПТО

Заместитель гендиректора ООО «ДСК» Вячеслав Джиганский отметил, что работы по установке первой пролётной части моста планируется начать в середине июня:

- Для того, чтобы приступить к «надвижке» нам нужно завершить свайные работы на опоре №4 и сейчас мы приступили к ним.

Параллельно работы ведутся и на правом берегу. В частности, продолжается устройство дождевой канализации и песчаного основания по основному ходу автодороги.

Строительство Западного моста является многосоставным проектом. Сначала будет возведён сам мост через реку Волга с подъездами и съездами, затем завершат реконструкцию «Горбатого» моста в Заволжском районе. Далее реконструируют железнодорожный путепровод на Комсомольской площади в Пролетарском районе.

В районе «Горбатого» моста уже ведётся устройство основания для будущей транспортной развязки. Также там возведен временный пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу.

Около «Горбатого» моста обустраивают основание для транспортной развязки. Фото: ПТО

Пресс-служба областного правительства сообщила, что в 2024 году планируется изменить схему движения на время ремонта «Горбатого» моста:

- Автомобильный поток будет направлен через строящийся мост на улице Фрунзе, который в будущем станет самостоятельным маршрутом.

Также завершается разработка проекта путепровода в створе улицы Фрунзе.