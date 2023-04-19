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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 7:28

Тело мужчины обнаружено в реке Шоша в Тверской области

СК проводит проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Тело мужчины вытащили из реки в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Тело мужчины вытащили из реки в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины 1977 года рождения. Погибший был обнаружен в акватории реки Шоша в районе деревни Безбородово Конаковского района.

Следователь осмотрел место происшествия, опрошены очевидцы. Для установления причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Устанавливаются обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.