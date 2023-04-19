Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина проведет прием граждан

Лариса Мосолыгина проведет прием граждан Фото: из личного архива Ларисы Мосолыгиной

24 апреля Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина проведет личный приём граждан по вопросам защиты прав детей.

Вместе с омбудсменом в приёме примет участие Совет молодых адвокатов Тверской области.

Мероприятие состоится в аппарате Уполномоченного по правам человека по адресу: г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 5 (вход слева от аптеки №1). Время приема: с 11:00 до 13:00.

Предварительная запись по тел.: (4822) 32-05-02.