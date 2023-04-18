В Твери простились с погибшим в СВО Алексеем Замороцким

В Твери простились в погибшим в ходе СВО военнослужащим Алексеем Замороцким Фото: ПТО

18 апреля в Твери простились в погибшим в ходе СВО военнослужащим Алексеем Замороцким.

Алексей Замороцкий родился в 1987 году в Твери. Окончил тверскую среднюю школу №14. В 2010-2011 годах проходил военную службу в Вооруженных силах РФ. В октябре 2022 года был мобилизован и отправлен в зону СВО.

Соболезнования семье военнослужащего выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Алексей Алексеевич с честью исполнил воинский долг, сражаясь за правое дело ради своих родных и близких, мирных людей Донбасса, всего нашего Отечества. Он проявил себя как настоящий герой, достойный вечной памяти. Желаем вам сил и мужества. Тверская область скорбит вместе с вами, - говорится в соболезновании.

Отпевание Алексея Замороцкого прошло в Воскресенском кафедральном соборе, траурный митинг прошел на Дмитрово-Черкасском кладбище.