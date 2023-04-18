До 12 мая в Твери открыта выставка архивных документов о Великой Отечественной войне

В Твери прошла презентация выставочного проекта «Без срока давности» Фото: администрация Твери

Во дворце культуры поселка Литвинки в Твери открылась выставка документов о Великой Отечественной войне, а именно свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории Калининской области. Это совместный проект МБУ «ДК пос. Литвинки» и ГКУ «Тверской центр документации новейшей истории».

Выставка подготовлена на основе архивных документов из фондов Государственного архива Российской Федерации, Государственного архива Тверской области, Тверского центра документации новейшей истории. Также представлены несколько документов из Бельского муниципального архива.

Большинство архивных документов экспонируются впервые.

Выставка будет работать до 12 мая.