Сотрудники УФСИН России по Тверской области отправили гуманитарную помощь в зону СВО

Военнослужащим передали квадрокоптер и корм для служебных собак Фото: УФСИН России по Тверской области

Сотрудники УФСИН России по Тверской области собрали гуманитарную помощь и отправили в зону СВО квадрокоптер и более 150 кг сухого корма для служебных собак.

18 апреля гуманитарная помощь передана работникам "Народного фронта" Тверской области для отправки в зону спецоперации.

- Сотрудники УФСИН России по Тверской области активно откликаются на призывы о помощи жителям Донбаса и поддержке российских военнослужащих, тем самым выражают свою гражданскую позицию, - отметил заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Родион Садов.

На сегодняшний день сотрудниками УФСИН России по Тверской области передано свыше 7 тонн гуманитарного груза для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и для участников СВО.