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НовостиОбщество18 апреля 2023 15:38

В Твери 26 апреля открывается запись детей в летние лагеря

Они будут работать в четыре смены
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери 26 апреля открывается запись детей в летние лагеря Фото: администрация Твери

В Твери 26 апреля открывается запись детей в летние лагеря Фото: администрация Твери

В Твери 26 апреля открывается запись детей в муниципальные оздоровительные лагеря на лето 2023 года.

В летней оздоровительной кампании будут задействованы восемь муниципальных загородных лагерей. Они будут работать в четыре смены.

Записать ребенка в лагерь, а также уточнить всю подробную информацию о летней оздоровительной кампании 2023 года можно на портале «ЛетоТверь» после того, как начнется приём заявлений на предоставление путёвок.