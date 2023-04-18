В Твери 26 апреля открывается запись детей в летние лагеря Фото: администрация Твери

В Твери 26 апреля открывается запись детей в муниципальные оздоровительные лагеря на лето 2023 года.

В летней оздоровительной кампании будут задействованы восемь муниципальных загородных лагерей. Они будут работать в четыре смены.

Записать ребенка в лагерь, а также уточнить всю подробную информацию о летней оздоровительной кампании 2023 года можно на портале «ЛетоТверь» после того, как начнется приём заявлений на предоставление путёвок.