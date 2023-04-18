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НовостиОбщество18 апреля 2023 15:21

За три месяца в Тверской области остановили более 1000 пьяных водителей

Госавтоинспекция продолжает рейды
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Госавтоинспекция продолжает проверки водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция продолжает проверки водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

С начала 2023 года сотрудники Госавтоинспекции выявили более 1045 водителей в состоянии опьянения на дорогах Тверской области.

В минувшие выходные произошло ДТП с участием мопеда, в ходе проверки было выявлено, что водитель пьян и ранее уже привлекался к ответственности за пьяное вождение.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения, по телефонам дежурной части: 02 или 102.