В Тверской области на 2 млн рублей увеличен размер грантов «Агростартап» для фермеров

С 2022 года гранты «Агростартап» доступны не только для фермерских хозяйств молочного и мясного скотоводства, но и для других аграриев. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской области увеличены максимальные размеры грантов «Агростартап» для фермеров. Решение принято 18 апреля на заседании правительства региона во главе с губернатором Игорем Руденей.

Предельный размер гранта на реализацию проекта по созданию и (или) развитию хозяйства с крупным рогатым скотом увеличен с 5 млн рублей до 7 млн рублей (но не более 90 % затрат). По иным направлениям – с 3 млн рублей до 5 млн рублей (но не более 90% затрат).

Средства могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, а также на приобретение участков земель сельхозназначения, техники и скота.

Получателями гранта могут стать крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные не более 12 месяцев на дату подачи заявления, или физические лица при условии последующей регистрации КФХ.

С 2022 года гранты по программе «Агростартап» доступны не только для фермерских хозяйств молочного и мясного скотоводства, но и для предпринимателей в других сферах сельского хозяйства.

В 2020-2022 годах сельхозпроизводителям Тверской области было предоставлено 33 гранта «Агростартап» на общую сумму 117, 5 млн рублей. В этом году планируется предоставить семь грантов.