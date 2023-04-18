Площадь перед ЗАГСом в Твери получила название

Памятник святым был установлен перед Дворцом бракосочетания пару лет назад. Фото: VK/Наталья Запрягаева

Депутаты Думы, собравшись на внеочередное заседание днём 18 апреля, в очередной раз пересмотрели бюджет и присвоили имя одной из площадей областной столице местночтимой святой. Что касается бюджета, то дума одобрила решение городских властей о новом кредите.

- Было предложено увеличить кредитные лимиты городской казны. Это связано с необходимостью возврата денежных средств, которые были заимствованы в 2020 году, - комментируют в пресс-службе горДумы.

Далее парламентарии поддержали предложение Тверской епархии присвоить одной из площадей города имя святой благоверной княгини Анны Кашинской.

В 2023 году Тверская епархия будет отмечать памятные даты – 75 лет со дня возвращения Церкви мощей княгини и 655 лет со дня ее преставления. Отныне имя Анны Кашинской будет носить площадь перед новым Дворцом бракосочетания, где в 2021 году была установлена скульптурная композиция «Венчание Великого князя Михаила Ярославича Тверского и княгини Анны Дмитриевны Кашинской». До сегодняшнего дня площадь не имела наименования.

- Наличие в Твери двух площадей, носящих имена небесных покровителей города и православной семьи, уверен, будет способствовать утверждению традиционных ценностей в нашем обществе, - говорится в обращении Митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.

Говоря о первой площади, митрополит, очевидно, имел ввиду площадь перед правительством области, которая несколько лет назад стала носить имя князя Михаила Тверского.