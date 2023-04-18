В Тверской области произошло возгорание на полигоне ТКО

В Тверской области загорелся полигон с мусором Фото: Олег УКЛАДОВ

На полигоне ТКО в Кувшинове Тверской области произошло возгорание. Информация о ЧП поступила в ГУ МЧС России по Тверской области 18 апреля.

На месте происшествия работают спасатели МЧС, делают проливку. За ситуацией следят органы местного самоуправления.

Инспекторы Росприроднадзора вместе со специалистами Центра лабораторного анализа провели выездное обследование, взяли пробы вредных выбросов.

- Ориентировочно отходы горят на площади 15 тыс. кв. м. Точная информация о масштабах распространения огня появится после ликвидации возгорания сотрудниками МЧС, - сообщила в телеграм-канале глава Росприронадзора Светлана Родионова.

Причины ЧП выясняются.