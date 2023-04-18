В Тверской области расширили перечень сельских дорог, которые отремонтируют в 2023 году

В регионе дополнительно отремонтируют три участка сельских дорог. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей дополнительно отремонтировать в этом году несколько участков сельских дорог. Они включены в соответствующую региональную программу.

Будет проведен капремонт участков дорог: Щекотово – Конопелки Кашинского округа (1 этап), от деревни Малахово до деревни Селищи Калязинского округа (3 этап, ранее было отремонтировано 4,1 км), а также дороги от деревни Свирка до деревни Карасино Удомельского округа. В целом в нормативное состояние приведут порядка 5,2 км.

С учетом дополнительных объектов в программу ремонтных работ на дорогах до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью трасс общего пользования, в этом году вошли 14 объектов в Западнодвинском, Ржевском, Старицком, Лихославльском, Удомельском, Кашинском округах, а также Конаковском и Калязинском районах общей протяженностью 31,2 км.

В прошлом году по этой программе были отремонтированы: подъезд к деревне Роженка в Андреапольском округе; дорога, соединяющая трассу «Москва-Рига» - Улин и дорогу «Западная Двина-Улин» Западнодвинского округа; дороги от деревни Малахово до деревни Селищи в Калязинском районе (2 этап); от трассы «Кесова Гора – Федцово» и до мостового сооружения на реке Кашинка; Переварово-Юсино и Дубакино - Кротково Ржевского округа; Заречье-Неверово Старицкого округа; «Москва-Санкт-Петербург» до деревни Бубеньево Торжокского района.