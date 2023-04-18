В Адресную инвестпрограмму Тверской области включены новые объекты реконструкции и строительства

Решение принято в областном правительстве. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Адресную инвестиционную программу региона на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов включены новые объекты. Это мосты и дороги.

Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 18 апреля провел губернатор Игорь Руденя.

В программу на этот год включены реконструкции мостов через реки Райчона на трассе Торжок - Осташков и Ведемья на дороге Михайловское - Власьево - Вишняково, а также строительство подъезда к возводимой школе в микрорайоне Радужный в Твери и устройство линии освещения у подъездов к городам Нелидово и Западная Двина. Кроме того, в программу вошла реконструкция подъездной дороги к деревне Шоша у возводимого речного порта в Конаковском районе.